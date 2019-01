9 gennaio 2019- 20:59 Bcc: Uilca, finalmente firmato rinnovo Ccnl

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Nella serata di oggi si è finalmente arrivati alla definizione del rinnovo del Ccnl 21 dicembre 2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo. Il percorso di rinnovo non è stato facile anche a seguito degli impatti organizzativi della Riforma sulle aziende di Credito Cooperativo". Ad affermarlo in una nota la Uilca. "Uno dei presupposti fondamentali di condivisione con Federcasse, che hanno consentito, in questa fase straordinaria, di rinnovare il Ccnl, è stata l’individuazione di spazi fondamentali di dialogo, di coinvolgimento ed innovazione rispetto al percorso di riforma", sottolinea il sindacato.L’accordo di rinnovo, commenta il segretario nazionale della Uilca, Giuseppe Del Vecchio, "si distingue in una prima fase di efficacia, con l’immediata modifica di istituti del Contratto Nazionale utili all’attuazione della riforma, al riconoscimento degli aumenti salariali, all’individuazione di strumenti di tutela al l’occupazione".