BCE: COEURé, IN ITALIA TROPPI FINANZIAMENTI AD IMPRESE IMPRODUTTIVE

30 giugno 2017- 20:18

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Le misure di politica monetaria della Bce "hanno significativamente ridotto la frammentazione finanziaria" e "i loro effetti positivi si stanno diffondendo in modo sempre più uniforme nell'area dell'euro". Si è registrato, infatti, "un notevole abbassamento della dispersione transfrontaliera", cioè la differenza nei tassi di interesse nei vari paesi europei e questo "rappresenta un fattore incoraggiante". A sottolinearlo nel corso di un suo intervento ad un convegno organizzato da CompNet a Bruxelles è Benoit Coeuré, membro del Comitato esecutivo della Bce.L'abbassamento della dispersione, spiega, ha avuto effettivi "vantaggiosi per le economie che hanno sofferto maggiormente della frammentazione finanziaria". In Italia, in particolare, rileva Coeuré, "i costi dei finanziamenti alle imprese è sceso tra maggio 2014 fino ad oggi di quasi 200 punti base" .Ma l'Italia come la Spagna deve far fronte al problema della cattiva allocazione dei capitali. Infatti, nei due Paesi, rileva Coeuré, "la cattiva allocazione dei capitali non si è conclusa con la crisi" e "il livello è attualmente superiore rispetto a prima della crisi. In altre parole il processo di allocazione delle risorse da aziende improduttive a imprese produttive durante la recessione non è stata sufficiente per aumentare la produttività durante la ripresa".