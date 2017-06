BCE: COEURé, IN ITALIA TROPPI FINANZIAMENTI AD IMPRESE IMPRODUTTIVE (2)

30 giugno 2017- 20:18

(AdnKronos) - Questo significa, sottolinea ancora, "che nonostante importanti progressi di riforme, in alcune economie si continua a proteggere le imprese più deboli e a limitare la creazione e la crescita di quelle maggiormente improduttive. Il fatto che le aziende più deboli continuano a funzionare mentre dovrebbero uscire dal mercato, le cosiddette aziende 'zombie', pesano sulla produttività e compromettono gli effetti di risanamento della recessione e quindi impediscono a queste economie di intraprendere al meglio un percorso di crescita più forte".In pratica, aggiunge, "se i finanziamenti andassero alle imprese sane e in grado di innovare, queste potrebbero investire maggiormente sui processi innovativi favorendo in questo modo la crescita e l'occupazione". Invece, spiega, "la tendenza a continuare a finanziare le aziende inefficienti impedisce questo fenomeno di selezione naturale danneggiando l'economia".