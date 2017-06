BCE: CONSTANCIO, INSTABILITà FINANZIARIA E AIUTI A BANCHE PESANO SU CONTRIBUENTI

14 giugno 2017- 10:37

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "La direttiva europea sul salvataggio e la risoluzione delle banche deve avere un pieno sostegno in quanto rappresenta un cambiamento dai salvataggi pubblici facili a una nuova cultura del salvataggio privato, minimizzando il rischio" Lo spiega il vicepresidente della Bce Vitor Constancio, in un intervento a Roma a un convegno dell'Abi, ricordando come "la direttiva non ignora le considerazioni sulla stabilità finanziaria". Infatti, spiega, "dobbiamo tener presente che non solo gli aiuti pubblici diretti alle banche hanno un costo per i contribuenti, ma anche l'instabilità finanziaria che può avere un costo significativo per i contribuenti, anche se non è visibile nel breve periodo, un concetto che tutti i politici dovrebbero tenere a mente".