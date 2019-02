19 febbraio 2019- 13:18 Bce: de Guindos, 'indipendenza banche centrali contribuisce a stabilità finanziaria'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "In questi ultimi decenni l'indipendenza delle banche centrali ha dimostrato la sua grande efficienza per il mantenimento della stabilità finanziaria. I calendari politici e economici sono molto diversi. Quando gli istituti monetari agiscono sotto l'influenza dei calendari politici corrono il rischio di commettere gravi errori, costosi per l'attività". Così in un'intervista a 'Le Monde' è il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos in merito alle recenti critiche politiche in Europa e negli Stati Uniti all'indipendenza delle banche centrali."Spesso - aggiunge - le minacce fatte nei confronti dell'indipendenza della banche centrali hanno parte della retorica populista, che propone regolarmente delle soluzioni semplici e magiche a problemi complessi. Questa soluzioni possono apparire seducenti ma sono raramente buone".