16 novembre 2018- 11:51 Bce: Draghi, completare Uem sempre più urgente per preservare costruzione Ue

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "Completare l'Unione economica e monetaria è diventato più urgente con il tempo e non meno urgente, e questo non solo per i ragionamenti economici sempre sottesi nei miei discorsi ma anche per preservare la nostra costruzione europea". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi nel corso del suo intervento allo European Banking Congress a Francoforte. "Dal mio discorso nel novembre 2011 in questa sede - sottolinea Draghi - avevo detto che la crisi economica avrebbe richiesto un passo più rapido nel processo di rafforzamento dell'Unione monetaria. Da quel momento il lavoro fatto è stato notevole ma è ancora lontano dall'essere completato"."Il completamento dell'unione bancaria in tutte le sue dimensioni, inclusa la riduzione del rischio e l'avvio di una unione dei mercati dei capitali attraverso l'attuazione a partire dal 2019 delle iniziative in atto è diventata ora una questione altrettanto urgente di come lo furono i primi passi nella gestione della crisi dell'area euro sette anni fa. L'urgenza oggi non è dettata da una crisi economica che abbiamo affrontato con successo ma perché rappresenta la miglior risposta alle minacce che vengono rivolte alla nostra unione monetaria: a queste minacce, la risposta è solo quella di una maggiore Europa".