24 ottobre 2019- 15:25 Bce: Draghi, 'esperienza molta intensa, forte e affascinante'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "La mia esperienza" alla guida della Bce "è stata molto intensa, forte e affascinante. E' quello che porterò nel mio bagaglio. Per quanto riguardo l'impatto di questa esperienza sulla mia personalità e sulla mia natura è ancora prematuro per dirlo". Così il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. "Sono contento di non essere stato troppo noioso" durante il mio mandato, sottolinea Draghi riferendosi al commento di una giornalista.