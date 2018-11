16 novembre 2018- 12:00 Bce: Draghi, in ultimi 5 anni occupazione +9,5 mln in area euro, +1 mln in Italia

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "Negli ultimi cinque anni, l'occupazione nell'area dell'euro è aumentata di 9,5 milioni di persone: è aumentata di 2,6 mln in Germania, 2,1 mln in Spagna, 1 mln in Francia e 1 mln in Italia. Questa crescita dell'occupazione è simile a quella registrata nei 5 anni prima della crisi quando era cresciuta di 10 mln". Ad evidenziarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi nel corso del suo intervento allo European Banking Congress a Francoforte.Tuttavia, in quel periodo, sottolinea ancora il presidente dell'Istituto di Francoforte, "quasi il 70% della crescita occupazionale proveniva dalla fase di età compresa tra i 25 e i 54 anni. Dal 2013 in poi, invece, la crescita ha riguardato la fascia di età compresa tra i 55 e i 74 anni. Questo riflette in parte l'impatto delle riforme strutturali, come quella che riguarda i sistemi pensionistici". Il tasso di partecipazione al mercato del lavoro delle persone di età tra i 55 e i 74 anni, rileva, "è quasi raddoppiato: passando da circa il 20% nel 1999 al 38% nel 2017".