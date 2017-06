BCE: DRAGHI, RIPRESA SOPRA TREND MA SERVE PRUDENZA PER AGGIUSTAMENTI QE

27 giugno 2017- 11:25

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - La ripresa dell'economia nell'Eurozona "è al di sopra del trend e ben distribuita in tutta l'area". Ma la dinamica dell'inflazione rimane più debole di quanto ci si sarebbe aspettati. Una "situazione inusuale" che le banche centrali devono affrontare e, per questo, "una accurata diagnosi di questa apparente contraddizione è cruciale" perchè la politica monetaria dia "risposte appropriate". A sottolinearlo è stato il Presidente della Bce, Mario Draghi, nel suo intervento d'apertura al forum delle banche centrali, in corso oggi e domani, a Sintra in Portogallo. "Possiamo essere fiduciosi del fatto che la nostra politica sta operando e i suoi pieni effetti sull'inflazione si dispiegheranno gradualmente. Ma per questo, la nostra politica - ha evidenziato Draghi - ha bisogno di essere persistente e dobbiamo essere prudenti su come aggiustiamo i suoi parametri per migliorare le condizioni economiche".