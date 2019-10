20 ottobre 2019- 19:07 Bce: Governatore banca Francia, 'Draghi grande servitore dell'Europa'

Parigi, 20 ott. (Adnkronos) - "Mario Draghi è stato molto di più che un grande presidente della Bce": è stato "un grande servitore dell'Europa. Al di là di questa o quest'altra discussione tecnica la vista d'insieme è impressionante". Così in un'intervista pubblicata sul sito di 'Les Echos' il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau facendo il bilancio della presidenza Draghi alla Bce. "Tre qualità mi colpiscono", sottolinea ancora de Galhau. "inanzitutto un senso acuto delle priorità come durante la crisi del 2012 quando ha salvato l'euro con il suo famoso 'whatever it takes' o nel 2015 durante la crisi greca. Poi la sua grande capacità di innovazione: oggi la Bce è quella, tra le grandi banche centrali, che ha il più ampio ventaglio di strumenti per intervenire. Infine saluto il suo coraggio: spesso critico è riuscito a mantenere la rotta".Per la Bce, aggiunge il Governatore della banca centrale francese, "è stata una grande fortuna aver avuto dei presidenti che hanno impersonato l'unità europea come successivamente Jean-Claude Trichet, Mario Draghi e domani Christine Lagarde. Oggi - sottolinea - il 76% dei cittadini europei, di cui 70% di francesi vogliono mantenere l'euro: questo dato, il più elevato da 20 anni, è il miglior omaggio al lavoro di Mario Draghi".