BCE: IN CALO RAPPORTO DEBITO/PIL AREA EURO, LIVELLO ANCORA ELEVATO

28 dicembre 2017- 10:03

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Il disavanzo di bilancio nell’area dell’euro dovrebbe ridursi ulteriormente nell’orizzonte temporale di proiezione, principalmente per effetto del miglioramento delle condizioni cicliche e della riduzione della spesa per interessi. Lo indicazione le ultime proiezioni degli esperti della Bce. L’orientamento delle politiche di bilancio per l’area dell’euro in termini aggregati sarebbe sostanzialmente neutro. Il rapporto debito pubblico/pil nell’area dell’euro continuerà probabilmente a diminuire, ancorché da un livello tuttora elevato, sottolinea la Bce nel bollettino pubblicato oggi.