BCE: LAZARD, MODIFICA GRADUALE POLITICA MONETARIA NON IMPATTA SU CRESCITA

25 gennaio 2018- 16:09

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Poiché l’espansione economica attualmente in atto nell’eurozona è ampiamente in grado di auto sostenersi, non prevediamo che una modifica graduale della politica monetaria possa esercitare un impatto di rilievo sulla crescita". A sostenerlo è Julien-Pierre Nouen, il Chief Economic Strategist di Lazard Frères Gestion, commentando le decisioni comunicate oggi dal Consiglio Direttivo della Bce.Come previsto, sottolinea Nouen, "la Bce si è astenuta dall’annunciare modifiche alla sua politica monetaria. Il rafforzamento dell'euro è stato riconosciuto da Mario Draghi che ha citato la volatilità nei tassi di cambio all’inizio della dichiarazione introduttiva, senza però insistere ulteriormente su questo trend". L’interrogativo circa la strategia post settembre, rileva, "non ha ancora ricevuto risposta. A marzo, la pubblicazione delle previsioni relative al nuovo staff potrebbe dare alla Bce l’opportunità di annunciare alcune revisioni della forward guidance, fornendo magari delle indicazioni in merito ai possibili sviluppi successivi al mese di settembre".