BCE MANTIENE TASSI AL MINIMO STORICO

20 luglio 2017- 15:12

Roma, 20 lug.-(AdnKronos) - La Bce si attende di mantenere i tassi di riferimento "su livelli pari a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo". Lo ha sottolineato il presidente della Bce Mario Draghi in conferenza stampa.La ripresa dell'eurozona "si deve ancora tradurre in una più vigorosa dinamica dell’inflazione", ha poi affermato Draghi, osservando che "l'inflazione dovrebbe restare a livelli attuali nei prossimi mesi" mentre quella di fondo "crescerà solo gradualmente".Dopo la decisione della Bce di mantenere i tassi di riferimento al minimo storico e la conferma del livello di acquisti per 60 miliardi di euro al mese fino alla fine di dicembre 2017, "o anche oltre se necessario", le Borse europee si muovono in rialzo Francoforte guadagna lo 0,97% a 12.573 punti, Londra lo 0,9% a 7.499 punti. Sono in rialzo anche Milano (+0,4%) e Parigi (+0,7%).