BCE: MEDIATORE EUROPEO O'REILLY A DRAGHI, USCIRE DA G30 (2)

17 gennaio 2018- 17:26

(AdnKronos) - Il Mediatore Europeo comunque ha confermato che Bce può legittimamente continuare a partecipare a determinate attività pubbliche del G30 ma, nell'interesse del mantenimento della fiducia dei cittadini nella Banca centrale europeo, ha delineato il metodo in cui questa partecipazione dovrebbe essere gestita e in particolare questo include la realizzazione degli ordini del giorno e dei riassunti delle discussioni nel corso delle riunioni."La Bce -sottolinea ancora O'Reilly- può, naturalmente, interagire con il G30, come fa con le altre parti interessate, al fine di migliorare la definizione delle politiche" ma queste interazioni "dovrebbero essere le più trasparenti possibili".La Banca centrale europea, rileva ancora, "non è riuscita a dimostrare che la partecipazione al G30 rappresentasse un interesse pubblico". Pertanto il mediatore europeo raccomanda "che i rapporti tra la Bce e il G30 siano in linea con le regole e i codici di Governance adottate dalla stessa banca".