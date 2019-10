29 ottobre 2019- 15:44 Bce: Patuelli, 'ha consolidato istituto in momento più difficile'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Il presidente Draghi ha consolidato la Banca Centrale Europea, che era ai suoi primi anni di esperimento, perché questo è stato un grande è ambizioso esperimento". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, a margine di un convegno all’Angelicum. Un esperimento, ha spiegato, che è stato quello di "una moneta senza Stato, una moneta senza che sia ancora così matura l’Unione europea come lo sono da oltre un secolo gli Stati Uniti d’America per il dollaro". Quindi, ha ribadito, "con Draghi la Bce si è fortemente consolidata negli anni più difficili della crisi economica, finanziaria, produttiva e morale che l’Occidente abbia passato nell’ultimo secolo scorso". Inoltre, ha detto ancora Patuelli, "è stato salvato l’euro, che è la bandiera dell’Unione europea. Non lo era in origine, non lo era negli anni Cinquanta quando è nato il mercato comune europeo, però è il frutto e il simbolo che tutti noi portiamo in tasca ed è un elemento base della fiducia sulle attività economiche e finanziarie e quindi per le famiglie prima ancora che per le imprese", ha concluso il presidente dell’Abi.