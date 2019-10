2 ottobre 2019- 17:41 Bce: venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea honoris causa

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Venerdì 11 ottobre a Milano il presidente della Bce, Mario Draghi, riceverà dall’Università Cattolica la Laurea honoris causa in Economia. La cerimonia si terrà alle ore 11.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo: seguirà una lectio magistralis dell'economista, già governatore della Banca d'Italia. "La Laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il riconoscimento delle sue profonde conoscenze di studioso", spiega il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli. Draghi si è laureato in Economia nel 1970 all'Università degli Studi La Sapienza di Roma ed è stato a lungo professore universitario prima degli incarichi istituzionali.