BDF INDUSTRIES: CON SACE ESPORTA IN GUATEMALA MACCHINARI

3 ottobre 2017- 11:03

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Con il supporto di Sace, che insieme a Simest costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo Cdp, la vicentina Bdf Industries ha esportato i propri macchinari per la formatura del vetro in Guatemala. L’intervento di Sace, che in Veneto conta sui due uffici di Venezia e Verona, ha consentito all’azienda di offrire al cliente guatemalteco dilazioni di pagamento competitive, assicurandosi per 2,4 milioni di euro contro il rischio di mancato pagamento per cause di natura commerciale e politica.Il supporto di Sace e Simest alle imprese italiane, si legge in una nota di Sace, si conferma un impegno che continua nel tempo, aspetto fondamentale per le aziende di un settore altamente competitivo come quello della filiera del vetro, in cui l’Italia vanta tante eccellenze. Dal 2008 ad oggi Bdf Industries, infatti, si è avvalsa in diverse occasioni degli strumenti messi a disposizione da Sace a supporto dei piani di crescita in vari mercati ad alto potenziale per l’export di meccanica strumentale in Europa, Asia e Sud America. L’azienda è anche cliente di Simest, che ha partecipato al capitale di due società del gruppo. "Offrire ai clienti la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento rende più competitiva l’offerta commerciale", commenta Andrea De Corinti, Accounting & Finance Team Leader di Bdf Industries. Fondata nel 1906 a Vicenza, Bdf Industries è specializzata nella produzione di impianti per l’industria vetraria.