BEI: FINANZA UNA MIGLIORE ASSISTENZA SANITARIA DELLE REGIONE VENETO

27 luglio 2017- 18:03

Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha sottoscritto un prestito di 29 milioni di EUR con Ospedal Grando S.p.A. al fine di sostenere la progettazione, la costruzione e la messa in funzione della nuova Cittadella della Salute presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Ospedal Grando opererà nell'ambito di una concessione della durata di 41 anni, concordata con l'autorità sanitaria locale, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS) n. 2 Marca Trevigiana.L'accordo è stato reso possibile grazie al sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il FEIS è il pilastro centrale del Piano di investimenti per l'Europa della Commissione europea, il cosiddetto "Piano Juncker".Il contratto di prestito finanzierà la ristrutturazione di alcuni edifici esistenti e la costruzione di nuove strutture, fra cui un centro medico potenziato con circa 1 000 posti letto e nuove unità di ricerca e logistiche. Gli edifici nuovi e ristrutturati saranno conformi alle più recenti prescrizioni normative strutturali di sicurezza e antisismiche, nonché a più elevati standard di efficienza energetica, in modo da consentire risparmi energetici e riduzioni delle emissioni di CO2.