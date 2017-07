BEI: FINANZA UNA MIGLIORE ASSISTENZA SANITARIA DELLE REGIONE VENETO (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il prestito sottoscritto oggi sarà integrato da un secondo prestito di 39 milioni di EUR a favore della AULSS, che dovrebbe essere sottoscritto domani, per il finanziamento di una parte delle sovvenzioni pubbliche destinate al progetto. In tal modo, il sostegno complessivo della BEI al nuovo progetto della Cittadella della Salute ammonta a 68 milioni di EUR. Inoltre, è la prima volta che i vantaggi finanziari derivanti dal basso costo dei finanziamenti della BEI rispetto ad altri finanziatori vanno a favore di iniziative di impatto sociale.Il Vicepresidente della BEI Dario Scannapieco ha dichiarato: “Il prestito che abbiamo sottoscritto oggi testimonia il forte impegno della BEI e del piano di investimenti per l'Europa a favore del miglioramento delle infrastrutture sociali in Italia. Migliaia di persone nella Regione Veneto beneficeranno di terapie e di infrastrutture mediche all'avanguardia e di ridotti tempi di attesa”.Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha sottolineato: "La costruzione di strutture mediche e di ospedali moderni e all'avanguardia richiede importanti investimenti. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici sta svolgendo un ruolo importante e sempre più rilevante nel facilitare gli investimenti nel settore sociale. Questo contratto dimostra che il piano di investimenti può offrire un dividendo sociale, favorendo direttamente i cittadini di Treviso e dando impulso, nel contempo, anche all'occupazione e alla crescita in Europa".