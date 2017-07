BEI: FINANZA UNA MIGLIORE ASSISTENZA SANITARIA DELLE REGIONE VENETO (3)

27 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Andrea Rockstuhl, responsabile per l'Italia e l'Europa continentale di Lendlease, principale sponsor di Ospedal Grando S.p.A., ha dichiarato: “Ospedal Grando ha rappresentato un'occasione unica per valutare i principi degli investimenti ad impatto in un progetto infrastrutturale su vasta scala. In collaborazione con la BEI, Lendlease ha potuto ottimizzare il finanziamento del progetto in modo da generare 1,8 milioni di EUR di risparmi, che sono stati interamente impegnati nella capitalizzazione di un nuovo fondo ad impatto destinato agli investimenti in soluzioni innovative nei campi della ricerca e della salute, a tutto vantaggio della comunità.”