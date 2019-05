27 maggio 2019- 19:16 Bei: Scannapieco, 'Fondi europei per 44,6 mld ad Italia'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Nell’attuale quadro finanziario pluriennale, al nostro Paese sono assegnati fondi europei per 44,6 miliardi, di cui due terzi destinati alle aree svantaggiate, ossia le otto regioni del Sud". Il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, lo spiega in un convegno dello Svimez sull'industria al Sud. "A fine 2018 l'Italia era però in ritardo nell'attuazione dei programmi di impiego dei fondi - aggiunge Scannapieco - solo il 20% risultava speso, al di sotto della media Ue (27%) e al quartultimo posto tra i Paesi europei".