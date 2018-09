21 settembre 2018- 14:17 Bekaert: Fim, subito decreto su cig, a rischio 318 lavoratori

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Ci sono a rischio 318 lavoratori che senza il decreto di cassa integrazione per cessazione, promesso dal ministro Di Maio, saranno licenziati il 3 di ottobre prossimo senza alcuna prospettiva". A lanciare un nuovo allarme sulla vertenza Bekaert, è il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, al termine della manifestazione dei lavoratori Bekaert sotto il Ministero dello Sviluppo Economico in cui si è tenuto questa mattina il tavolo sulla multinazionale belga. "Durante l’incontro - riferisce Uliano - il governo si impegnato a convocare le parti nelle prossime ore non appena il decreto verrà emanato dal Consiglio dei Ministri. Nell’incontro abbiamo preteso comunque una convocazione prima del 3 di ottobre, qualora il decreto non venisse emanato nei prossimi giorni". "Mentre ai vertici aziendali - prosegue Uliano - abbiamo rivendicato la necessità che Bekaert si impegni a mettere a disposizione gli immobili, oggi di sua proprietà, gratuitamente o comunque con vantaggi economici sostanziosi per le aziende che presenteranno piani di reindustrializzazione dell’area. Un prezzo che la multinazionale deve pagare al territorio dopo l’annuncio improvviso della chiusura e delocalizzazione delle produzioni di Figline in Romania e Romania".