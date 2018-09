21 settembre 2018- 14:32 Bekaert: Fiom, a giorni decreto cigs, è primo risultato

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Il Governo ha ribadito oggi che la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività sarà reinserita con l'emanazione di un decreto che a giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale". A riferirlo, a margine dell'incontro che si è svolto oggi al Mise sulla vertenza Bekaert di Figline e Incisa Valdarno, sono la segretaria generale della Fiom-Cgil Francesca Re David e il segretario generale della Fiom-Cgil di Firenze Daniele Calosi. "Questo è un primo risultato costruito e raggiunto grazie alla lotta dei lavoratori della Bekaert che porterà un beneficio per tutti coloro che si trovano nella stessa condizione", sottolineano. "Per la Fiom - dicono Re David e Calosi - la cassa integrazione è condizione necessaria per far ripartire la trattativa, senza ammortizzatore non potrà esserci accordo. Il decreto darà anche il via al percorso di re industrializzazione rispetto al quale aspettiamo ancora un'assunzione di responsabilità da parte di Pirelli perché riteniamo paradossale che Bekaert abbia acquisito lo stabilimento da un competitor ma non intenda vendere a un concorrente. Il Governo si è impegnato a riconvocare il tavolo prima del 3 ottobre, giorno in cui scade la procedura. Auspichiamo una convocazione tempestiva e in presenza del decreto".