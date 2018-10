3 ottobre 2018- 10:34 Bekaert: Mise, accordo su piano sociale e nuovi ammortizzatori

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - E’ stato siglato questa notte al ministero dello Sviluppo Economico l’accordo sul piano sociale e nuovi ammortizzatori per i lavoratori dello stabilimento di Figline Valdarno della multinazionale belga Bekaert. Un accordo, sottolinea il ministero di Via Molise, "reso possibile grazie alla reintroduzione della cassa integrazione per cessazione voluta dal ministro Luigi Di Maio e che era stata eliminata dalle norme sul Jobs Act". Questo accordo, rileva il Mise, "nasce da lontano ed è frutto di molteplici incontri che il ministro ha effettuato anche con la proprietà". L’accordo prevede una serie di misure a tutela dei dipendenti e finalizzati alla reindustrializzazione del sito, tra i quali la sospensione della procedura di licenziamento collettivo; la cassa integrazione della durata di un anno, a partire dal primo gennaio 2019 (decreto 109/2018); incentivi all'esodo che prevedono tre scaglioni di anzianità per ogni fascia.La produzione dell’azienda continuerà quindi fino al 31 dicembre 2018. Il piano di reindustrializzazione prevede ad oggi tre soluzioni e sarà monitorato dal ministero dello Sviluppo economico attraverso incontri con le parti a cadenza mensile. Alle aziende che investiranno nello stabilimento verrà applicata una scontistica in proporzione al numero di dipendenti riassorbiti, mentre le aziende che assumeranno i dipendenti Bekaert avranno incentivi alla riassunzione. Nei prossimi giorni, con un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si definirà la procedura di attivazione della cassa integrazione.