26 settembre 2018- 16:26 Belgio: la regina Paola ha lasciato ospedale Venezia, rientra a Bruxelles

Venezia, 26 set. (AdnKronos) - La regina madre del Belgio, Paola Ruffo di Calabria, ha lasciato nel pomeriggio l'Ospedale Civile di Venezia, dove era stata ricoverata nella notte a causa di un malore. La Regina, accompagnata dal marito Alberto che in mattinata era giunto a Venezia, ha raggiunto l'aeroporto Marco Polo per imbarcarsi su un aereo di Stato per far rientro nel suo paese d'origine, dove la regina proseguirà le cure che saranno ritenute necessarie per il completo ristabilimento.