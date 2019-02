10 febbraio 2019- 15:30 Belgio: mercoledì giornata di sciopero

Bruxelles, 10 feb.(AdnKronos) - Giornata di passione in vista in Belgio in occasione della giornata di sciopero nazionale programmata per mercoledì prossimo. Ad essere colpita dalle proteste saranno sopratutto le amministrazioni pubbliche, i trasporti pubblici, il trasporto aereo, i servizi postali, le scuole e la raccolta dei rifiuti. A proclamare gli scioperi sono stati i sindacati Csc, Fgtb, Cgslb che protestano, in particolare, contro la mancanza degli adeguamenti salariali. L'ultimo sciopero generale in Belgio è stato organizzato nel dicembre del 2014.