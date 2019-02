15 febbraio 2019- 12:54 Belluno: a San Nicolò di Comelico incendio tetto di una casa, nessun ferito

Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - La notte scorsa, alle 1.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capoluogo a San Nicolò di Comelico (Belluno), per l’incendio di un tetto e di una mansarda abitabile, probabilmente innescato da una canna fumaria. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri accorse da Santo Stefano e con l’apporto dei volontari comelicensi e di Dosoledo e Padola con 8 automezzi e venti operatori, sono riusciti a contenere le fiamme, evitando la propagazione all’intera abitazione composta da sei appartamenti. Bruciato gran parte dell’isolamento del sottotetto e parte della mansarda. Due alloggi utilizzate come seconde abitazioni non sono al momento fruibili per i danni causati dall’incendio. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile, che probabilmente termineranno nel primo pomeriggio.