BELLUNO: ASSESSORE VENETO, PER FRANA DI PERAROLO MASSIMO IMPEGNO PER SICUREZZA (2)

13 febbraio 2018- 16:48

(AdnKronos) - "Circa il futuro – ha aggiunto - posso dire che, per quanto riguarda i nostri interventi, siamo fin d'ora pronti a partire con il drenaggio dell'acqua dal corpo di frana, fondamentale per rallentare notevolmente il movimento franoso anche se non sarà possibile eliminarlo del tutto". "In relazione ai costi – ha concluso l'assessore - ci stiamo muovendo con il governo per avere le coperture e in tal senso abbiamo già inserito il nostro progetto nel Rendis. In attesa di conferme romane, comunque anticiperemo noi le somme necessarie. In tal senso ho già chiesto ai tecnici di impegnare sul nostro bilancio un milione di euro".