BELLUNO: IL SINDACO MASSARO DOPO L'INSEDIAMENTO IN VISITA CENTRALINA DI LIMANA

27 giugno 2017- 15:48

Belluno, 27 giu. (AdnKronos) - La prima giornata da sindaco di Belluno, riconfermato con oltre il 60 per cento di preferenze, di Jacopo Massaro ieri è iniziata con solo un'ora di sonno tra i festeggiamenti e le prime interviste, in diretta alle 7 su Telebelluno. Il resto della giornata è trascorso tra i lavori in municipio e le interviste di rito con tv, radio e quotidiani.Questa mattina il giovane sindaco del capoluogo bellunese ha partecipato in veste di "privato cittadino" al sopralluogo per la centralina idroelettrica nel comune di Limana. Una realizzazione che vede il primo cittadino bellunese contrario, da sempre così come per la Centralina sotto il Ponte della Vittoria: "Non c'è alcuna possibilità che il progetto della centralina idroelettrica al Ponte della Vittoria possa venire realizzato spiega. Jacopo Massaro chiude così definitivamente le porte alla realizzazione dell'impianto sul Piave, per il quale è già stato calendarizzato il sopralluogo domani mattina.