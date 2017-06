BELLUNO: IL SINDACO MASSARO DOPO L'INSEDIAMENTO IN VISITA CENTRALINA DI LIMANA (3)

27 giugno 2017- 15:48

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Stamane alle 12 poi in sala giunta di Palazzo Rosso, il municipio di Belluno, c'è stata quindi la cerimonia di insediamento, davanti all'ufficio centrale del Tribunale di Belluno ed al giudice Vincenzo Sgubbi.Subito dopo, riunione di coalizione per affrontare i temi programmatici e la formazione della giunta comunale, per la quale il sindaco ha già le idee chiare. Volti nuovi e importanti riconferme per un mix di continuità e rinnovamento: Jacopo Massaro ha già svelato alla vigilia del voto alcuni dei nomi dei suoi possibili assessori. Prima tra tutti, Stefania Ganz, 41 anni, eletta tra le fila di 'In Movimento', funzionaria Arpav ed appassionata ambientalista.