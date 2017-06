BELLUNO: IL SINDACO MASSARO DOPO L'INSEDIAMENTO IN VISITA CENTRALINA DI LIMANA (4)

27 giugno 2017- 15:48

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Tra le novità, - annuncia Massaro – ci saranno anche Marco Bogo, ingegnere 34enne candidato con 'Belluno D+', che potrebbe avere incarichi nel settore dello sport e della protezione civile, e Lucia Pellegrini, 49 anni, avvocato candidata tra le fila di 'Insieme per Belluno', che potrebbe essere impegnata nella riorganizzazione dell'ente".Queste le novità, ma non mancheranno le riconferme: "Vogliamo premiare il lavoro fatto in questi cinque anni che ci ha permesso di tornare a far dialogare amministrazione, territorio e cittadini. - spiega Massaro – Per garantire la continuità del progetto, premieremo quei settori che ci hanno dato certezze e garanzie in questi anni, come il bilancio con Lucia Olivotto, vicesindaco della precedente amministrazione, o la scuola con Valentina Tomasi".Una squadra che, come già annunciato, sarà un riconoscimento al progetto civico e una valorizzazione delle professionalità del territorio: "Abbiamo scelto persone che vivono la città quotidianamente, che la conoscono e hanno contribuito alla sua crescita nei rispettivi settori di lavoro e di interesse. - conclude Massaro – Cinque anni fa abbiamo aperto le porte di Palazzo Rosso ai cittadini, a chi ama la città, e vogliamo tenerle spalancate anche per i prossimi cinque anni".