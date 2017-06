BELLUNO: IL SINDACO USCENTE MASSARO DAVANTI AL PRIMO TURNO

12 giugno 2017- 14:13

Belluno, 12 giu. (AdnKronos) - I cittadini di Belluno torneranno al voto domenica 25 giugno per scegliere fra il sindaco uscente Jacopo Massaro e Paolo Gamba, entrambi supportati da liste civiche. Un risultato che in molti avevano previsto, anche se non con un distacco di queste proporzioni fra il sindaco uscente che ha ottenuto oltre il 46 pc di preferenze e il suo sfidante di centrodestra poco sopra il 25 p.c. Più che soddisfatto il primo cittadino uscente ex Pd: "il 45 pc di preferenze con le liste civiche è un segnale importante, Belluno si conferma come città laboratorio, dove le civiche prendono più dei partiti tradizionali. Un altro segnale di cui tenere presente è però l'astensionismo in crescita".