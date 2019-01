14 gennaio 2019- 17:54 Belluno: interrotte ricerche disperso sul Nevegal

Belluno, 14 gen. (AdnKronos) - A seguito della riunione in prefettura con tutte le forze impegnate in questi giorni nella ricerca di Riccardo Tacconi, è stato deciso di fermarsi per valutare le informazioni e il materiale raccolti dal momento della sua scomparsa ad oggi e in attesa di eventuali segnalazioni, che possano circoscrivere maggiormente l'area di indagine. Il Soccorso alpino resta a disposizione, per riprendere immediatamente la ricerca qualora venga richiesto.