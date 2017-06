BELLUNO: MASSARO, CITTADINI HANNO APPREZZATO IL NOSTRO PROGETTO CIVICO

26 giugno 2017- 14:25

Belluno, 26 giu. (AdnKronos) - "Molto soddisfatto del risultato, evidentemente i cittadini hanno apprezzato il progetto avviato cinque anni fa: un progetto civico non contro i partiti ma per creare un laboratorio di liste civiche che riannodi i fili tra cittadini e chi li governa. Noi lo abbiamo fatto puntando anche su una classe dirigente giovane, e anche qui i partiti sono in ritardo". Così Jacopo Massaro, 42 anni, ex dem, commenta soddisfatto la riconferma a sindaco di Belluno, con un ampio distacco dal rivale di centrodestra Paolo Gamba.E Massaro, spiega che: "Voglio rappresentare tutti i bellunesi, a partire da quelli che non hanno votato, e che con il loro non voto hanno mandato un messaggio preciso, dobbiamo dare risposte anche a loro". "E Belluno vuol essere un laboratorio su problemi che riguardano tutto il Paese, dalla rigenerazione urbana, al recupero del territorio alla mobilità sostenibile", spiega.