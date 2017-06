BELLUNO: NOMINATI I COMMISSARI DEI COMUNI DI PIEVE DI CADORE E CENCENIGHE

13 giugno 2017- 11:55

Belluno, 13 giu. (AdnKronos) - Il Prefetto di Belluno, Francesco Esposito, ha nominato i Commissari Prefettizi dei Comuni di Pieve di Cadore e Cencenighe Agordino. La nomina si è resa necessaria a seguito del mancato raggiungimento del quorum nel caso di Pieve di Cadore, mentre a Cencenighe Agordino non era stata presentata alcuna lista per l’elezione alla carica di sindaco.Il Commissario di Pieve di Cadore sarà il viceprefetto vicario della Prefettura di Belluno, Carlo De Rogatis, mentre a Cencenighe Agordino è stata nominata Alessandra Vinciguerra, viceprefetto vicario presso la Prefettura di Pordenone. Entrambi i Commissari, cui sono stati conferiti i poteri spettanti per legge al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, resteranno in carica sino alla prossima tornata elettorale amministrativa.