23 gennaio 2019- 13:05 Belluno: prefettura, si cerca anziano, se ne era andato da casa il 26 dicembre

Belluno, 23 gen. (AdnKronos) - Si è allontanato da casa il giorno di Santo Stefano e dal 26 dicembre 2018 non ha più dato notizie di sé, Federico Velluti, 76enne, di Feltre, noto restauratore conosciuto in tutto il Bellunese e in Veneto, studioso d'arte e scrittore, che ha lasciato la sua dimora, l'edificio storico "Castello di Lusa", senza più dare alcuna notizia ai familiari, ora preoccupati anche per lo stato di depressione di cui ultimamente soffriva e che potrebbe essere la causa della scomparsa.I familiari non hanno alcun indizio della zona in cui Velluti potrebbe essersi avviato, partito da casa con pochi bagagli, recentemente aveva citato più volte la zona della Valgardena ed in generale gli ambienti montani. Federico Velluti è alto 180 cm, di corporatura magra, facilmente riconoscibile per la barba bianca, al momento della scomparsa indossava una maglia di pile, color blu, pantaloni neri e giaccone blu. Chiunque abbia notizie può contattare la Compagnia Carabinieri di Feltre al numero 0439 848100.