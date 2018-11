22 novembre 2018- 11:47 Belluno: rapinò un'anziana in casa, arrestato dai carabinieri

Belluno, 22 nov. (AdnKronos) - In pochi giorni è stato identificato e tratto in arresto dai carabinieri del Comando Provinciale di Belluno un marocchino 26enne senza fissa dimora che la sera del 17 novembre, dopo essersi introdotto nell’abitazione di una 73enne di Limana (Belluno), prima le strappava la collana e poi la richiudeva in cantina.Le indagini condotte dai militari della Compagnia di Feltre (Belluno) hanno permesso di acquisire riscontri tali da consentire alla locale Procura della Repubblica di emettere un decreto di fermo nei confronti dell’extracomunitario.