3 maggio 2018- 15:34 Belluno: sindaco, nessun problema di alcol, ma sì a limiti alla musica di sera

Belluno, 3 mag. (AdnKronos) - "La città di Belluno, fortunatamente, non soffre molto di “movida estiva”, complici anche le tante feste di paese che animano la provincia e che attirano migliaia di persone". Così all'Adnkronos il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro fa il punto sul fronte della Movida estiva, spiegando che non essendoci problemi di questo genere, la sua amministrazione non è stata costretta ad emanare delibere 'anti alcol', ma che invece "C'è un problema di convivenza tra residenti del centro e le manifestazioni e gli spettacoli musicali che vengono proposti nelle nostre piazze: l'amministrazione che ci ha preceduto aveva emesso un'ordinanza particolarmente restrittiva, che noi già dallo scorso mandato abbiamo alleggerito, cercando di coniugare gli interessi dei residenti, dei cittadini e dei commercianti". "Ora è possibile suonare all'aperto fino alle 23, presentando richiesta in Comune, e all'interno fino alla mezzanotte, ed ogni locale ha a disposizione 25 deroghe all'anno, sia per le richieste per suonare all'aperto che per allungare l'orario della musica all'interno fino all'una - sottolinea - è allo studio una modifica che consentirebbe ai locali di ospitare concerti acustici fino alle 22, per la legge ancora orario diurno, senza alcuna comunicazione o autorizzazione. Questo consentirebbe di semplificare l'attività dei gestori e di anticipare l'orario dei concerti e quindi dell'affluenza nei locali, riducendo quindi i rischi di disturbi notturni della quiete pubblica".