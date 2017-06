BENAYOUN, DA EDISON INVESTIMENTI PER 1 MLD FINO AL 2020 CON OLTRE LA METà IN RINNOVABILI

28 giugno 2017- 17:59

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Edison scommette sull'energia pulita. Lo ha detto l'amministratore delegato Marc Benayoun, intervenendo all'inaugurazione della nuova centrale idroelettrica di Pizzighettone, nel cremonese. "Abbiamo - spiega - un piano di investimenti da 1 miliardo di euro nel periodo 2017-2020, se consideriamo solo l’Italia, dei quali più di due terzi saranno destinati alle rinnovabili e all’efficienza energetica". L'obiettivo è "rafforzare la nostra posizione di operatore di riferimento in questo settore, portando la nostra generazione elettrica da fonti rinnovabili dall’attuale 25% al 40% entro il 2030". In questo senso, sottolinea Benayoun, "l’inaugurazione dell'impianto di Pizzighettone rappresenta la conferma di un asse strategico fondamentale per Edison, che è quello dello sviluppo delle rinnovabili".