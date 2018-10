4 ottobre 2018- 18:08 Benetton: Edizione cede 20 p.c. di ConnecT a fondo Abu Dhabi (2)

(AdnKronos) - Edizione ha in corso avanzate discussioni con un potenziale co-investitore che ha espresso interesse all’acquisto di un ulteriore 20% in ConnecT. Sintonia intende rimanere azionista di controllo di ConnecT.Goldman Sachs ha assistito Sintonia nella transazione in qualità di advisor finanziario. Infinity è stata assistita da Barclays.Quotata sul mercato azionario spagnolo con una capitalizzazione di mercato di oltre 5 miliardi di euro, Cellnex è cresciuta significativamente dalla sua quotazione nel 2015 grazie ad una strategia di consolidamento nel settore delle torri di telecomunicazione wireless.