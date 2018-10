23 ottobre 2018- 16:06 Benetton: Finco (Assindustria Venetocentro), ci lascia una figura carismatica

Padova, 23 ott. (AdnKronos) - "Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa del Signor Gilberto Benetton. Insieme a tutti gli imprenditori di Assindustria Venetocentro esprimo le condoglianze più sentite e la vicinanza alla famiglia Benetton e rendo omaggio a un uomo che ha dato un’impronta a un’epoca della nostra storia e ha reso grande l’Italia nel mondo. Ci lascia una figura carismatica, che ha unito normalità e visione straordinaria, la completa dedizione al lavoro, la totale concentrazione su quello che si fa e la responsabilità, che sono l’essenza e l’etica dell’essere imprenditori". Così Massimo Finco, Presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprime il cordoglio per la scomparsa di Gilberto Benetton."Insieme ai fratelli Luciano, Giuliana e Carlo è stato la mente del primo gruppo industriale e finanziario con sede in Italia e di respiro mondiale. Una dimensione che non ha mai cambiato lo stile umano e sobrio e non ha intaccato, semmai ha reso ancora più intimo e necessario il legame con la sua Treviso", sottolinea.