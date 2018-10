23 ottobre 2018- 16:06 Benetton: Finco (Assindustria Venetocentro), ci lascia una figura carismatica (2)

(AdnKronos) - "Ho sempre negli occhi e oggi ancora più vivo, il ricordo e la gratitudine per la sua partecipazione lo scorso giugno all’Assemblea fondativa di Assindustria Venetocentro e il significato che quella sua presenza ha voluto chiaramente esprimere e rappresentare ai suoi colleghi imprenditori e non solo, più di tante parole di cui era parco e conosceva il peso. Quasi un lascito morale, lo sprone ad alzare sempre lo sguardo e vedere lontano, nella vita, in azienda e anche nella rappresentanza confindustriale", ricorda."Ci stringiamo alla sua famiglia, ai fratelli Giuliana e Luciano, e a tutto il Gruppo, certi che sapranno affrontare anche questa prova, forti degli affetti, dell’esempio e dell’eredità morale che il Signor Gilberto ha lasciato a loro, a noi e a tutta la nostra comunità", conclude Finco.