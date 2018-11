28 novembre 2018- 12:32 Benetton: nuovo logo per 21 Investimenti, diventa 21 Invest

Treviso, 28 nob. (AdnKronos) - 21 Investimenti, gruppo europeo fondato da Alessandro Benetton, diventa 21 Invest. Una scelta di rinnovamento capace di esprimere al meglio i valori e le caratteristiche di un gruppo proiettato al futuro e in constante crescita al fianco delle imprese. Un nome e un logo rinnovati che raccontano in modo più diretto l’attività core del Gruppo che, in quasi 30 anni di attività, si è ampliato dall’Italia ad altre aree geografiche e che compie un passo deciso nella crescita a livello paneuropeo.Il nuovo logo rappresenta la visione del gruppo di costante proiezione al futuro ed evoluzione continua. Un processo circolare che, come ricorda la freccia che circonda il numero 21, supera ogni traguardo e lo trasforma in un nuovo inizio. “Ho scelto il numero 21 per identificare la società che ho fondato nel 1992 all’età di 28 anni – commenta Alessandro Benetton, fondatore di 21 Investimenti – Eravamo nel ventesimo secolo, ma già allora mi vedevo proiettato nel secolo a venire. Per me il 21° secolo era il futuro, un concetto non soltanto temporale, ma anche di approccio nel quale si racchiudeva il senso dell’attività stessa della società che avevo scelto di fondare".