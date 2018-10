23 ottobre 2018- 13:22 Benetton: sindaco Treviso, Gilberto lascerà un grande vuoto in città

Treviso, 23 ott. (AdnKronos) - "La città non dimenticherà Gilberto Benetton. Un uomo, un imprenditore, che lascerà un grande vuoto nella nostra città. Per questo, faremo qualcosa di importante per ricordarlo, ovviamente in accordo con la famiglia". Lo annuncia all'Adnkronos il sindaco di Treviso, Mario Conte che ricorda: "Gilberto ha trasmesso i suoi grandi valori ai figli e alle nuove generazioni della famiglia: per questo sono certo che riusciranno a portare avanti quanto fatto da lui in tutti questi anni e con gli stessi successi, non solo imprenditoriali".Infatti, il primo cittadino di Treviso ricorda anche: "La sua passione per lo sport: grazie ai successi nel rugby, nella formula uno, nel basket e nella pallavolo ci ha fatto passare tanti momenti meravigliosi, portando Treviso sul tetto del mondo in tante discipline sportive. Non solo - sottolinea - la famiglia Benetton la creato anche La Ghirada, la cittadella dello sport alle porte della città, che ha avvicinano tanti giovani allo sport". "Per tutto questo - conclude Conte - sono convinto che Treviso dovrà fare qualcosa di importante per ricordarlo".