6 febbraio 2019- 17:39 Beni culturali: è Monte Pisano il 'luogo del cuore' Fai 2019 (2)

(AdnKronos) - I referenti dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2mila voti, inoltre, potranno candidare al Fai, attraverso il bando che verrà lanciato a marzo 2019, una richiesta di restauro e valorizzazione, legata a progetti concreti, attuabili in tempi certi e dotati di un cofinanziamento che assicuri un sostegno reale dai territori di riferimento. Dal 2004 Intesa Sanpaolo affianca il Fai in questa iniziativa a favore della tutela e della valorizzazione delle bellezze artistiche e naturali del Paese, ambito che vede il Gruppo impegnato in prima persona. Il luogo che risulta maggiormente votato in filiale riceve il premio speciale Intesa Sanpaolo, un contributo di 5mila euro da destinare a un progetto di recupero.