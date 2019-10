24 ottobre 2019- 11:32 Beni Culturali, Franceschini proporrà una 'Protezione civile' ad hoc

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, a quanto apprende l’Adnkronos, porterà al prossimo vertice dei ministri della cultura europei, fra le altre proposte, quella di istituire una struttura in grado di intervenire, a livello europeo, in caso di calamità naturali, disastri, a Tutela dei Beni Culturali coinvolti, come più ampia articolazione di una struttura dedicata italiana.