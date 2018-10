26 ottobre 2018- 12:43 Benigni sarà Geppetto per Garrone

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Roberto Benigni torna al cinema per interpretare Geppetto in 'Pinocchio', il nuovo film scritto e diretto da Matteo Garrone. "Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film", afferma Garrone, mentre Roberto Benigni aggiunge: "Un grande personaggio, una grande favola, un grande regista: fare Geppetto diretto da Matteo Garrone è una delle forme della felicità". Le riprese di 'Pinocchio' inizieranno nei primi mesi del 2019: il film sarà interamente girato in Italia, tra Lazio, Toscana e Puglia."Con il burattino di Collodi - prosegue Garrone - ci 'inseguiamo' da quando, bambino, disegnavo i miei primi 'storyboard'. Poi, negli anni, ho sempre sentito in quella storia qualcosa di familiare. Come se il mondo di Pinocchio fosse penetrato nel mio immaginario, tanto che in molti hanno ritrovato nei miei film tracce delle sue Avventure". "Anche con Benigni è stato un 'inseguimento' iniziato molto tempo fa: l'ho conosciuto da bambino, grazie a mio padre (il critico teatrale Nico Garrone, tra i primi a scrivere di Benigni ai suoi esordi, ndr). Avere finalmente l'opportunità di lavorare insieme è per me un'occasione straordinaria: 'Pinocchio' sarà un film per tutta la famiglia, grandi e piccoli, e nessuno come Roberto, che ha divertito e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo, riesce a emozionare il pubblico di ogni età. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dimostrato accettando di condividere con me questa nuova, spericolata avventura", conclude il regista.Il film, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company mentre le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte. "Siamo particolarmente orgogliosi di fare parte di un'opera di così alto livello - afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema - Matteo Garrone è uno dei registi più importanti e originali del mondo, con lui abbiamo iniziato un percorso di collaborazione molti anni fa, che ora continua felicemente. La scelta di Roberto Benigni ci sembra uno dei colpi di genio di Garrone, e il fatto che Benigni abbia accettato di interpretare Geppetto è un regalo che ci riserverà delle meravigliose sorprese. La Rai contribuisce a portare nuovamente al cinema un artista tra i più amati in Italia e all'estero come Roberto Benigni, e questo ci riempie di gioia"."Sono impaziente di lavorare di nuovo con Matteo Garrone all'adattamento di un classico della letteratura così amato in tutto il mondo. Non vedo l'ora di poter vedere la versione di Garrone, con un attore unico come Roberto Benigni", aggiunge Jeremy Thomas di Recorded Picture Company. "È un onore essere di nuovo accanto a Matteo Garrone, con il quale abbiamo lavorato sin dai tempi di 'Gomorra' - dichiara Jean Labadie di Le Pacte - Roberto Benigni è il miglior Geppetto che avremmo mai potuto immaginare, in questo progetto che torna alle radici del capolavoro di Collodi famoso in tutto il mondo"."Sono entusiasta della meravigliosa scelta di Benigni - dice Gabrielle Stewart, Managing Director di HanWay - Garrone è un cineasta visionario che reinventa una delle storie più famose del mondo, che affonda le sue radici ben più in profondità del classico d’animazione Disney. Sarà un vero spettacolo cinematografico, con un team tecnico internazionale d’eccezione e una star molto speciale. L'autenticità di girare nei luoghi dove Collodi ambientò il suo 'Pinocchio' sarà qualcosa di mai visto prima". I personaggi e le creature fantastiche saranno realizzati combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il miglior trucco Mark Coulier (Grand Budapest Hotel, The Iron Lady) e della VFX Supervisor Rachael Penfold (The Revenant, Cloud Atlas).