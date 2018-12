7 dicembre 2018- 09:37 Benzina e diesel ancora più giù

Roma, 7 dic. AdnKronos) - Riprendono a scendere i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, dopo il calo di quelli del gpl nei giorni scorsi. Nuovo tonfo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Negli ultimi due mesi i prezzi Eni sono scesi di 17 centesimi al litro sulla benzina e di 12 cent sul gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,554 euro/litro (-4 millesimi, pompe bianche 1,542), diesel a 1,485 euro/litro (-3, pompe bianche 1,472); benzina servito a 1,683 euro/litro (-3, pompe bianche 1,592), diesel a 1,614 euro/litro (-2, pompe bianche 1,518); gpl a 0,676 euro/litro (-3, pompe bianche 0,666), metano a 0,992 euro/kg (+1, pompe bianche 0,980). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 339 euro per mille litri (-17), diesel a 413 euro per mille litri (-22, valori arrotondati).