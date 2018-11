22 novembre 2018- 09:15 Benzina e diesel, arriva la sforbiciata

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - Continua la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, per Tamoil si registra una riduzione di un centesimo al litro dei prezzi consigliati del Gpl. In un mese la benzina Eni è scesa di 11 centesimi al litro, il gasolio di 7. Si tratta dell'ottava riduzione dei prezzi nel giro di un mese.In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti, la benzina self service a 1,614 euro/litro (-4 millesimi, pompe bianche 1,597), diesel a 1,535 euro/litro (-3, pompe bianche 1,519).Benzina servito a 1,738 euro/litro (-3, pompe bianche 1,644), diesel a 1,660 euro/litro (-3, pompe bianche 1,563). Gpl a 0,686 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,673), metano a 0,990 euro/kg (+1, pompe bianche 0,977).