BENZINA E DIESEL, AUMENTANO I PREZZI

12 dicembre 2017- 09:14

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - A 25 giorni dall'ultimo movimento, tornano questa mattina a cambiare i prezzi consigliati di benzina e gasolio. E come lo scorso 16 novembre fu Eni a muoversi (al ribasso), a riaprire le danze questa mattina è lo stesso Cane a sei zampe, questa volta al rialzo. Il tutto, sotto la spinta di quotazioni in netto aumento per i prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di 'Staffetta Quotidiana', questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina gasolio e Gpl. Su i prezzi anche per Q8: +1 centesimo al litro sulla benzina, +2 cent sul diesel. Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,540 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,518), diesel a 1,402 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,383). Benzina servito a 1,659 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,558), diesel a 1,524 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,423). Gpl a 0,653 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,639), metano a 0,962 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,952), conclude la Staffetta.